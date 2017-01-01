Без тепла: В музее «Кузнецкая крепость» отключили отопление за долги обслуживающей организации

В новокузнецком музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» уже несколько дней нет отопления, пишет ВашГород.ру.

Тепла нет из-за того, что Кузбассэнерго из-за долгов отключил от электроэнергии компанию «А-ЭнергоЦентр». Эта фирма обслуживала работающую на электричестве котельную музея, объяснили в пресс-службе новокузнецкой администрации.

Кроме музея, отключили и другие здания «А-ЭнергоЦентра». Городские власти провели заседание комиссии по ЧС с мэром Новокузнецка.

Должнику рекомендовали срочно сформировать график платежей и подключению помещений. Если вопрос не решится, то вместо «А-ЭнергоЦентра» выберут другую обслуживающую компанию.

Уточняется, что сам музей исправно платит по счетам. Сейчас руководство музея в Солдатской казарме и у Барнаульских ворот установило электрооборудование, которое позволяет нагревать воздух до 17 градусов тепла.