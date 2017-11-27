Мнение: Антология угледобычи Амана Тулеева в Кузбассе. Что дальше?

Андрей Полухин в своём ЖЖ размышляет над тем, как изменится ситуация в Кузбассе в ближайшем будущем. Как и многие жители Новокузнецка Полухин удивляется политике областных властей, которые разрешают добывать уголь на всё новых и новых участках и подбираться разрезам буквально в огороды жителей посёлков юга Кемеровской области.

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"Это не укладывается в голове, как такое может быть? Обычно любой нормальный руководитель области, любой областной центр мечтает о процветании своего края, всячески его лелеет, старается охранять и развивать. Это практически везде, кроме Администрации Кемеровской области и Амана Тулеева. У них нечто иное. На практике у них получается другое, чтобы что-то достичь, надо ещё более значимое и ценное убить и ликвидировать. Вся система управления построена на извращенном обмане. Обманываются все: Президент РФ, население Кузбасса и страны. Когда в очередной раз В.В. Путина приглашают на угольное совещание как в 2002 г. в Междуреченске, где ставят задачу достичь новых грандиозных объемов добычи угля, президенту и народу Кузбасса при этом просто не говорят правду. Какую правду?

Что такие темпы добычи угля создадут такие условия, что придется сносить и выселять пару миллионов человек, 14 в стране миллионную Новокузнецкую агломерацию, что будет уничтожена навсегда курортная природа и сложнейшая не угольная индустрия, что большую часть котлованов от разрезов бросят, так как рекультивация земель сделает угледобычу открытым способом полностью убыточной, что будет отравлен пылью и радиацией воздух огромного региона, а основная часть наиболее ценного угля останется на глубинах более 500 метров (глубже копать открытый карьер нельзя, а шахту уже не будет никто строить)... То есть вместо полноценной жизненной среды, мы получим мертвую зону и триллионы рублей прибыли в офшорах, которые сожрет инфляция, кризисы, конфискации, налоги, воровство и престижное потребление единиц.

Что это за Основной Кузбасс, где предписано всё выкопать и снести? Это уникальный регион на юге Сибири, где можно полноценно жить. У нас страна огромная, а жить особо негде. Центр и север Западной Сибири – вечная мерзлота. То же Восточная Сибирь и Дальний Восток. Жить нормально можно на самом юге Сибири в предгорье Алтая. Здесь плюсовая среднегодовая температура. Кемерово и Томск около нуля, а Новокузнецк 0,8 градуса, Барнаул 1,2 градуса. Этот градус дает увеличение вегетационного периода на 20-30 дней. Меняется растительность и климат, меньше зимы. И вот именно тут решили всё в Сибири тотально выкопать. У нас в стране полно в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке грандиозных угольных месторождений, где вечная мерзлота и практически никого нет, рядом морские порты. Копай – не хочу! Недавно читал репортаж об успешном развитии угольного Таймыра.

Возникает вопрос, зачем так копать с надрывом в самом центре страны, где до ближайших портов надо 3–4 тыс км везти? Ведь не секрет, что Аман Тулеев все эти годы лоббировал дешевые железнодорожные тарифы на угольные перевозки. Железнодорожники давно жалуются, что по этой линии работают в убыток. То есть это безумие по раскапыванию и сносу городов Кузбасса оплачивает и дотирует в конечном итоге российская казна. Иначе машина не работает. Не слишком ли дорогая цена получается?

Теперь давайте посмотрим на города и поселки, которые попадают под уничтожение и деградацию. Может это самые бесполезные и ненужные города в русской истории? Новокузнецк как первый и основной город Кузбасса около века с 1618 г. держал оборону с трех сторон от кочевых орд, защищал русскую Сибирь с юга. В 18 в. сыграл выдающуюся роль при присоединении основного Алтая, был административным центром этих земель. В XX в. во время ВОВ Новокузнецк дал стране столько металла, что из него сделали каждый второй танк, пулю и самолет помимо всего прочего. На предприятиях тогда работали в основном дети и подростки. После войны Новокузнецк обеспечивал страну рельсами на 80 %, примерно половину строительной арматуры давал… Про угольную отрасль и всё остальное надо говорить отдельно. Стоит ли говорить, что любая культура укореняется, врастает в землю. Что человек не просто живет на своей земле. Его связывают с ней могилы предков и тысячи других нитей, которые формируются веками. Только такие системы и культуры естественны и могут быть наиболее эффективными в истории, могут обеспечить полноту бытия. Наоборот что-то принципиально новое требует при создании колоссальных сверхусилий. И не факт, что оно будет успешно и жизнеспособно.



Так вот эту всю Новокузнецкую агломерацию через семь десятков лет после Великой Победы (знали бы о будущем своих потомков те, кто её ковал!) реально из-за массированной угольной добычи приговорили к ликвидации и усыханию. То, что должно было усиливать и продвигать на Востоке страну, России оказывается ненужно из-за злой воли Амана и чиновников Кемеровской областной администрации! Не нужен промышленный регион соразмерный Уралу и Донбассу. Я понимаю, что морские порты далеко и из-за логистики далеко вести продукцию до Центральной России. Но рядом Китай с Синьцзяном, густонаселенная Средняя Азия, Индия ближе, чем Центральная Россия. Поэтому эксперт Ю. Крупнов krupnov давно предлагает основывать центр российской промышленной экспансии в Индию в Западной Сибири.

Президент В. Путин вообще в курсе, что у него безвозвратно уничтожают исторически сложившийся индустриальный край на востоке страны? Наверно нет. Как они делают? Недропользование удел совместной компетенции федерального центра и региона. Бывшие шахты, часто без всяких разрешительных документов, экологических экспертиз, переводят в черте города в открытые разрезы, открывают просто разрезы. И сразу за огородом, через примерно 500 метров за самым роскошным по архитектуре драмтеатром Кузбасса в Прокопьевске начинается угольный разрез! Мне вообще сказали, что весь помпезный сталинский центр Прокопьевска (200 тыс) от шахты Ворошилова до Зенковского парка подлежит ликвидации и превращение его в угольный разрез. Работа разрезов даже влияет на безопасность новокузнецкого аэропорта.

Что это такое на карте, где разрезы и где жилые зоны, посмотрите внимательно. Это самый центр Прокопьевска. Всё это угольный экоцид и этноцид.

А потом, когда дело сделано и всё вокруг разрыто, старикам дадут возможность умереть своим путем в этих городах, где просто африканский уровень медицины (врачей иногда просто нет) и низкая продолжительность жизни, а молодежь сама уезжает валом из региона, часть планируют переселить в Кемерово. Отсюда заботливые заявления тулеевских депутатов Госдумы от Кузбасса, что Киселевск и другие города надо переселить.

То есть вместо полноценного укорененного региона нам в перспективе маячит одна безжизненная пустыня. Это называется развитие? Получается, что Аман Тулеев – это не народный губернатор, а главный злодей в кузбасской истории, разрушитель исторической Кузнецкой земли. Столетия русские люди осваивали этот край, бились за него, создали как во времена СССР сложный хозяйственный комплекс, где угледобыча работала на местную металлургию, на Кузбасс (то есть угольная промышленность была встроена в сложную местную производственную цепочку). А что может быть после лунного ландшафта? Ничего. И пусть кемеровские областные фантазеры не льстят себе мыслью, что они за счет перемещения людей, создадут современный миллионный город Кемерово с небоскребами, метро, одноэтажной дорогущей агломерацией американского типа. Миграционные потоки идут в основном из Кузбасса мимо этого городка, у искусственного мало шансов стать настоящим. Более того, доходы от угледобычи огромны, речь идет о триллионах рублей. Угольные генералы давно могли бы превратить кузбасские города в Абу-Даби или как в Китае построить с нуля новые города на угольные деньги. Но этого нет и не будет. Вместо этого нищета и ситуация, когда денег не хватает на текущий ремонт. Очень велик шанс того, что в эпоху роботизации и информационных технологий обезлюдившую и деградировавшую Кемеровскую область просто упразднят как ненужную административно-территориальную структуру, административный центр вернется в Томск или Новосибирск, а само Кемерово с окрестностями просто перекопают, ведь там же уголь, а капитализм, если его не ограничивать, слеп и стремится к самоуничтожению.

В своей эпической автобиографии «Преодоление» Тулеев рассказывает как его молодого офицера в армии сильно избили за строгость солдаты из «шахтерского мегаполиса», где как раз Прокопьевск и Киселевск. То, что творится над этими городами, не является ли банальной местью обиженного восточного человека? Я не исключаю ничего. Тулеев весьма обидчив.

Что срочно нужно сделать в Кузбассе на благо Родины и страны? В следующем году будут выборы в областной Совет. Режим Тулеева накопил негативную критическую массу, которая готова сместить его. В областной Совет должны пройти патриоты своей земли, а не тулеевские «государственники и державники». Первое заседание провести в Прокопьевске в угольном карьере напротив прокопьевского драмтеатра. Там принять эпохальные и судьбоносные для Кузбасса решения.

1) Отставка губернатора А.Г. Тулеева, если она не состоится к этому моменту. 2) Лишение А.Г. Тулеева всех областных привилегий, наград, поиск его возможных денег, арест их (после их конфискации следует всё направит на восстановление экологии «шахтерского мегаполиса». 3) Экстренный перенос областного центр из Кемерова в Новокузнецк и окрестные шахтерские города. Только такое мероприятие может остановить безумие угледобычи. Областные чиновники должны работать и жить с видами на угольный карьер. Иначе дело не будет поправлено. Я давно выдвигаю тезис, что областная власть в Кемерове не понимает Основной Кузбасс, не может оттуда руководить развитием сложного индустриального региона (как можно руководить индустрией со стороны не будучи внутри?), не знает его, поэтому только в Кемерове могли быть рождены и обоснованы чудовищные планы уничтожения Основного Кузбасса. Всё это должно быть экстренно изменено. В противном случае на востоке страны у нас будут одни потери и поражения. 4) Снятие негласного запрета на строительство в Основном Кузбассе массового жилья, должное развитие инфраструктуры, открытие необходимых вузов, медицинских центров и создание объектов культуры. Все самые мрачные страницы тулеевского хозяйствования кемеровских областных чиновников должны быть экстренно преодолены. Власть должна служить народу Кузбасса, а не самой себе.

Всё, что мог предложить Кузбассу и стране А. Тулеев – это ограниченное престижное потребление в областном центре и вокруг него, плюс дешевый социальный популизм с пиаром, что есть деградация с последующей аннигиляцией. Не этим должен жить и дышать сложный индустриальный регион на востоке страны!", - написал Андрей Полухин.