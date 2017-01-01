Кузбасс в лидерах: Названы регионы с наибольшими долгами по зарплате

По словам главы Роструда Всеволода Вуколова, в стране многие сотрудники не получают зарплату за свою работу. Сама сложная ситуация сложилась в четырёх регионах России, сообщает Коммерсант.

«Из-за отсутствия собственных средств наибольший размер задолженности по зарплате приходится на Хабаровский и Приморский края, Кемеровскую и Амурскую области», — рассказал он.

Чиновник подчеркнул, что есть большие проблемы по выплате зарплат в Красноярском крае, Мурманской и Астраханской областях.

Ранее мы сообщили, что работникам шахты «Заречная» выплатили задолженность в 91,5 млн рублей. Вдобавок с 1 декабря всем бюджетникам в регионе повысили зарплату.