Вакансия года: В России предлагают работу с зарплатой до 2,5 млн рублей в месяц

Специалисты HeadHunter проанализировали российский рынок труда и рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях. Оказывается, в стране есть работа, за которую готовы платить свыше 2,5 млн рублей в месяц.

Можно устроиться в компанию ООО «Монарх» (Ямало-Ненецкий автономный округ) на должность тендерного эксперта в городах Ноябрьск, Новый Уренгой и др. с оплатой труда от 250 тыс. до 2 млн рублей.

Ещё большие доходы обещают в риэлтерской конторе из Сочи — от 250 тыс. до 2,5 млн рублей. А в Перми и Самаре федерального агентство «Этажи» и компания «Тракресурс» открыли вакансии «менеджер по продаже новостроек». Там доходы в сезон обещают свыше 2 млн руб., передаёт ura.news.

Напомним, кузбассовцам этой осенью предлагали зарплату свыше 200 тыс. в месяц.