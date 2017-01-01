Машины везде: Кузбассовец предложил повсеместно ввести платные парковки

На сайте инициатив «Банк идей» житель Кемерова рассказал, как решить проблему с парковочными местами. В частности, он предложил увеличить количество платных парковочных мест.

«К сожалению, город постепенно превращается в одну большую парковку. Машины везде — дороги, дворы, даже тротуары захватывают. Почему бы не вводить постепенно платные парковки? Люди покупают машины, но места для них не купил никто. Но при этом нужно стимулировать людей пересаживаться с авто на общественный транспорт и сделать настоящие велодорожки, используя скандинавский опыт», — предложил Анатолий.