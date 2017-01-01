Полная деградация: Голикова констатировала развал медицины в России

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова дала большое интервью газете «Ведомости», в ходе которого она упомянула проблемы в медицинской сфере.
По её словам, материально-техническая база системы здравоохранения деградирует, а состояние инфраструктуры не соответствует современным требованиям (в некоторых больницах нет даже водопровода, канализации и элементарного оборудования).
Несмотря на такие внушительные проблемы, инвестиции сокращаются последние три года, передаёт finanz.ru.
«Износ основных фондов - оборудования и инфраструктуры - в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения в среднем по стране превысил 56%. При этом инвестиции в обновление и модернизацию снижаются: за 10 лет их доля в ВВП обвалилась в 2,2 раза: с 2,7% до 1,2%. Каждый третий рентгеновский аппарат в российских клиниках работает уже больше 10 лет и нуждается в замене. То же касается 24,6% аппаратов УЗИ и 52,7% оборудования для лабораторной диагностики. Сохранение существующих расходных приоритетов еще больше отдалит Россию от развитых стран и приблизит ее к государствам третьего мира", - считает она.
novokuznetsk.su
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