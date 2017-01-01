Полная деградация: Голикова констатировала развал медицины в России

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова дала большое интервью газете «Ведомости», в ходе которого она упомянула проблемы в медицинской сфере.

По её словам, материально-техническая база системы здравоохранения деградирует, а состояние инфраструктуры не соответствует современным требованиям (в некоторых больницах нет даже водопровода, канализации и элементарного оборудования).

Несмотря на такие внушительные проблемы, инвестиции сокращаются последние три года, передаёт finanz.ru.