Боль и хамство: Новокузнечане пожаловались на острые проблемы в здравоохранении

Новокузнечане жалуются на хамство врачей и недоступность медицинской помощи. Причём многие уехавшие в другие города признаются, что среди причин не только плохая экология и низкие зарплаты, но и отсутствие высококвалифицированных врачей.

Оставшимся горожанам попросту негде лечиться – не хватает не только отдельных специалистов, но и банальных поликлиник. Рассказываем топ наболевших городских проблем в здравоохранении Новокузнецка.

Хамство

Любой горожанин, побывавший в муниципальном медицинском учреждении хотя бы раз сталкивался с хамством. Часто грубят не только медсёстры и санитары, но и врачи.

«Каждый раз, приходя в поликлинику, меня убивает хамство врачей. Они считают своим долгом унизить тебя и сообщить, что уже давно пора рожать, похудеть, заняться своим здоровьем либо зря не беспокоить», — рассказала Юлия.

На эту проблему обратил внимание и Аман Тулеев. В ходе рабочего совещания по вопросам здравоохранения в регионе он заметил, что стало поступать слишком много жалоб на хамство врачей в ГКБ №2 Новокузнецка.

Губернатор потребовал расторгнуть договор с главврачом больницы. В начале ноября главный врач горбольницы № 2 Георгий Лукашевич ушёл с занимаемого поста.

«У меня опыт большой – больше 12 лет после инфаркта периодически бываю в кардиологии. Конечно, зарплаты и режим работы медперсонала особенно сестринского подразделения не способствует гуманному отношению к больным, но я думаю, что тут дело вовсе не в зарплатах, а в человеческой чёрствости, культивируемой традицией. Так что хоть золотом осыпь медсестер, но они как были унтер-офицерами, а больные крепостными солдатами или заключенными в лагере оздоровления, так оно и останется», — считает Михаил.

Бесплатная медицина стала платной

В Новокузнецке помимо бесплатных поликлиник и больниц существуют платные медицинские учреждения. Где отношение совсем другое к пациентам, да и проконсультироваться с нужным специалистом в разы легче, но одно «но» – стоит это довольно дорого.

К примеру, за первичный приём в центре «Медиа-Сервис» нужно отдать как минимум 500 рублей, а в «Азбуке Здоровья» – 600 руб. Не говоря уже об элементарных анализах, которые отнимут от семейного кошелька внушительную сумму.

«Я всегда стараюсь ходить в платную поликлинику. Но получилось так, что у меня нашли миому и сразу предупредили, что за операцию платить придётся до 30 тысяч рублей. У меня нет таких денег, тогда решила пойти в муниципальную гинекологию. Была очень удивлена, когда врач после осмотра отправила меня в дорогущий центр делать УЗИ к «именитому врачу» за 1600 руб. А на вопрос – почему я не могу сделать УЗИ у них, мне в жёсткой форме объяснили, что такого оборудования у них нет. Причём со многими анализами такая же история», — пожаловалась Анастасия.

Многие горожане возмущаются тотальной нехваткой специалистов. Чтобы попасть к офтальмологу или эндокринологу, нужно записываться в очередь и ждать не меньше месяца. Зато в платных центрах такой проблемы нет.

«Отмечу, в сфере здравоохранения нет больше медицинской помощи, а есть только медицинские услуги. (ФЗ об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации« №323) Услуга – это всегда деньги. По своему опыту скажу, доказать, что врач нарушает закон очень сложно. Очень часто терапевты отправляют делать анализы и другие процедуры в платные учреждения, но они это делают в устной форме. Врач выписывает направление, а куда идти пациенту – выбор каждого. А то, что вам советуют пойти к платным врачам — это не может рассматриваться как нарушение. Просто сами люди мало знают, куда идти, чтобы получить бесплатные услуги. Такая же ситуация и с рекламными бланками, на которых часто врачи выписывают рецепты. Ещё раз подчеркну, привлечь медиков к ответственности, даже когда они допустили грубую ошибку очень сложно. Фактически сама система вынуждает горожан идти в платные заведения», — считает юрист Татьяна Яченева.

Напомним, в прошлом году в Новокузнецке открылся медицинский центр «Гранд Медика», что сразу отразилось на муниципальных медучреждениях – востребованные специалисты в массовом порядке стали туда эмигрировать.

Эту ситуацию даже прокомментировал мэр Сергей Кузнецов:

«Легко сказать, что медицина у нас плохая, мы делаем всё для повышения доступности медобслуживания и повышения его качества. Ещё одно достижение — открыли многопрофильный медицинский центр «Гранд Медика». Конечно, пошли слухи, что в остальных поликлиниках не осталось специалистов, что все они перешли в новый центр работать. Они, конечно, эмоционально перегреты. Это всё преувеличено. Профессионалы ушли из горбольниц №1 и №2, оставив там другие кадры, в основном это молодежь. Давайте посмотрим, что из этой молодёжи вырастет дальше. Тем самым они дали им шанс развиться, обучиться и подняться. Нет никакой трагедии. Только положительный результат», — считает глава Новокузнецка.

Но многие горожане не поддерживают мнение мэра.

Медицина не доступна для новокузнечан

Горожане активно жалуются и на недоступность медицинских учреждений. Парадокс, но многие инвалиды-колясочники просто не могут попасть в больницы и поликлиники.

«В скорой помощи нет удобных носилок! Когда моя сестра заболела пневмонией, то пришлось папе на руках её нести до машины!» — возмущается горожанка Александра.

Оговоримся, носилками оборудованы все экипажи «скорой». Но большую часть работников «неотложки» составляют женщины, которые не всегда могут сами унести больного. Даже на носилках. К тому же, не все носилки входят в лифт, поэтому транспортация пациента с верхних этажей становится слишком сложной процедурой.

Обыкновенные пандусы есть далеко не у всех медучреждений. Мы обошли девять организаций в Центральном районе, и три из них оказались не приспособлены для колясочников.

Вдобавок, чрезмерная бюрократизация ставит огромный барьер между пациентом и врачом. Поскольку просто записаться к нему – это уже проблема.

«Цивилизация и планирование времени ещё не дошли до муниципальной медицины. Получить талончик – вот это ещё тот квест. Получить бахилы – тоже проблема», — рассказал Алексей.

А в некоторых районах катастрофически не хватает поликлиник.

«Почему не построят поликлинику в Новоильинском районе. У нас с медициной вообще плохо. Врачей мало. Очереди на месяц вперед расписаны!» — возмущается Дмитрий.

Другие жалуются на нехватку медицинских учреждений в Абашеве. Когда на ремонт закрылась поликлиника № 4, многие выступили против этого. Горожанам теперь приходиться ездить в район «Белых Домов» — в здание поликлиники № 1 (ул. Зыряновская, 68). В итоге стало ещё теснее, а очереди — длиннее.

Но местные власти уверяют, что все изменения призваны улучшить качество медицинского обслуживания.

«В поликлинике № 4 практически не было узких специалистов, и пациентам все равно приходилось ехать в поликлинику № 1, чтобы пройти, например, лора или окулиста. А теперь в одном месте есть не только специалисты, но и аптека по льготному лекарственному обеспечению», — рассказал ВашГород.ру представитель департамента здравоохранения Олег Евса.

Специалисты отмечают, что многие проблемы в Кузбассе не регионального характера. Сбои существуют во всей системе российского здравоохранения.

Отметим, когда губернатор Кемеровской области Аман Тулеев сильно заболел, сложную операцию он предпочёл делать в Германии у лучших хирургов. А сложный период восстановления – в Москве. Но к сожалению, не все кузбассовцы могут себе позволить такую роскошь.