Оперативное предупреждение: В Кузбассе резко изменится погода

По информации Кемеровского ЦГМС, в ближайшее время в регионе изменится погода — поднимется ветер с порывами до 18 м/с, в некоторых местах ожидается снег и метель.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 04 декабря 2017 г.
по Кемеровской области:
Дата
Температура воздуха, оС
Ветер
Явления погоды
ночь (мин)
день (макс)
направление
скорость, м/с
04.12
-10,-15,
по югу до -22
-3,-8
юго-западный
7-12, местами
до 18
Переменная облачность, в большинстве районов небольшой снег, местами метель.
Напомним, из-за отсутствия ветра в Новокузнецке был объявлен режим «Чёрного неба». Все выходные в городе стоял смог.
novokuznetsk.su
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