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Новость от 3 Декабря 2017

Оперативное предупреждение: В Кузбассе резко изменится погода

По информации Кемеровского ЦГМС, в ближайшее время в регионе изменится погода — поднимется ветер с порывами до 18 м/с, в некоторых местах ожидается снег и метель.

                                               ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 04 декабря 2017 г.

 

 

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

04.12

-10,-15,

по югу до  -22

-3,-8

юго-западный

7-12, местами

до 18

Переменная облачность, в большинстве районов небольшой снег, местами метель.

 

Напомним, из-за отсутствия ветра в Новокузнецке был объявлен режим «Чёрного неба». Все выходные в городе стоял смог.

novokuznetsk.su

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