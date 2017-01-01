Оперативное предупреждение: В Кузбассе резко изменится погода

По информации Кемеровского ЦГМС, в ближайшее время в регионе изменится погода — поднимется ветер с порывами до 18 м/с, в некоторых местах ожидается снег и метель.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 04 декабря 2017 г.

по Кемеровской области: Дата Температура воздуха, оС Ветер Явления погоды ночь (мин) день (макс) направление скорость, м/с 04.12 -10,-15, по югу до -22 -3,-8 юго-западный 7-12, местами до 18 Переменная облачность, в большинстве районов небольшой снег, местами метель.

Напомним, из-за отсутствия ветра в Новокузнецке был объявлен режим «Чёрного неба». Все выходные в городе стоял смог.