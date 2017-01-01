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Новость от 4 Декабря 2017

Музейный комплекс: Более 40 домов и объектов соцкультбыта останутся без тепла в Новокузнецке из-за повреждения

По данным ЕДДС Новокузнецка, 4 декабря без тепла продолжит сидеть музей-заповедник «Кузнецкая крепость». Напомним, объект находится без тепла с 28 ноября. Причина — долги обслуживающей организации «А-энерго центр» перед поставщиками тепла.

Сегодня с 10 до 16 часов без отопления останутся жилые дома, школы, детские сады и поликлиника в Центральном районе Новокузнецка. По данным диспетчерской, тепла не будет из-за работ на теплосетях, где найдено повреждение на трубе диаметром 150 мм.

 

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вкл.

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Обслужи-

вающая

организация

Кто

устраняет

Причина

Отопление

 

 

 

 

 

Музейный комплекс

"Кузнецкая крепость"

28.11   13-48

 

Кузн. админ.

ООО ГЭС

Отключение эл.энергии в связи с задолженностью

ГВС по ПТ, ТСН на сброс:

Кирова 33,35а,37,37а, 39,39а,41,43

Орджоникидзе 42,44,46,48,

50,52,54,54а

Пионерский 31,33,34,35,36а, 37,39,40,45,

Спартака 12,14,14а,16,18,20, 22,24,26,

Энтузиастов 32

Школа №106 (Кирова 33а), Школа №111 (Кирова 35), Школа №26 (Пионерский 36).

Детский сад №54 (Орджоникидзе 42а),

Детский сад №190

(Спартака 20а),

Детский сад №55

(Спартака 22а),

Детский дом №5

(Спартака 19)

Поликлиника (Спартака, 12)

04.12   10-00

04.12   16-00

"Плюс-4 Сервис"

"С-Порт"

"30 квартал"

"Курс"

"УрсаДом"

"Титан"

"ЖКХ Новокузнецка"

"Любимый город"

"Веста"

КОиН

ООО УК "Проспект",

ООО "УЖК-Центр",

ООО "Луч",

ООО "А плюс",

ООО "Инком-С"

ООО"ТеплоСервис"

Устранение повреждения на ОТ d=150 мм т/трассы Спартака (ТК-5)

novokuznetsk.su

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