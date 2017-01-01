Музейный комплекс: Более 40 домов и объектов соцкультбыта останутся без тепла в Новокузнецке из-за повреждения

По данным ЕДДС Новокузнецка, 4 декабря без тепла продолжит сидеть музей-заповедник «Кузнецкая крепость». Напомним, объект находится без тепла с 28 ноября. Причина — долги обслуживающей организации «А-энерго центр» перед поставщиками тепла.
Сегодня с 10 до 16 часов без отопления останутся жилые дома, школы, детские сады и поликлиника в Центральном районе Новокузнецка. По данным диспетчерской, тепла не будет из-за работ на теплосетях, где найдено повреждение на трубе диаметром 150 мм.
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Дата
откл.
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Дата
вкл.
план
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Обслужи-
вающая
организация
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Кто
устраняет
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Причина
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Отопление
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Музейный комплекс
"Кузнецкая крепость"
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28.11 13-48
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Кузн. админ.
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ООО ГЭС
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Отключение эл.энергии в связи с задолженностью
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ГВС по ПТ, ТСН на сброс:
Кирова 33,35а,37,37а, 39,39а,41,43
Орджоникидзе 42,44,46,48,
50,52,54,54а
Пионерский 31,33,34,35,36а, 37,39,40,45,
Спартака 12,14,14а,16,18,20, 22,24,26,
Энтузиастов 32
Школа №106 (Кирова 33а), Школа №111 (Кирова 35), Школа №26 (Пионерский 36).
Детский сад №54 (Орджоникидзе 42а),
Детский сад №190
(Спартака 20а),
Детский сад №55
(Спартака 22а),
Детский дом №5
(Спартака 19)
Поликлиника (Спартака, 12)
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04.12 10-00
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04.12 16-00
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"Плюс-4 Сервис"
"С-Порт"
"30 квартал"
"Курс"
"УрсаДом"
"Титан"
"ЖКХ Новокузнецка"
"Любимый город"
"Веста"
КОиН
ООО УК "Проспект",
ООО "УЖК-Центр",
ООО "Луч",
ООО "А плюс",
ООО "Инком-С"
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ООО"ТеплоСервис"
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Устранение повреждения на ОТ d=150 мм т/трассы Спартака (ТК-5)
novokuznetsk.su
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