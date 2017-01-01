Музейный комплекс: Более 40 домов и объектов соцкультбыта останутся без тепла в Новокузнецке из-за повреждения

По данным ЕДДС Новокузнецка, 4 декабря без тепла продолжит сидеть музей-заповедник «Кузнецкая крепость». Напомним, объект находится без тепла с 28 ноября. Причина — долги обслуживающей организации «А-энерго центр» перед поставщиками тепла.

Сегодня с 10 до 16 часов без отопления останутся жилые дома, школы, детские сады и поликлиника в Центральном районе Новокузнецка. По данным диспетчерской, тепла не будет из-за работ на теплосетях, где найдено повреждение на трубе диаметром 150 мм.