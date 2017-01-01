«Тулеев, мы не отморозки» — в Новокузнецке прошли одиночные пикеты

Новокузнецк вновь заполонили протестующие. Первого декабря на улицы Новокузнецка вышли, как горожане, так и жители населённых пунктов юга Кузбасса.

Активисты требовали прекратить уничтожение природы из-за деятельности угольных разрезов. Люди требуют принять законодательные меры для спасения экологии региона, ужесточить контроль надзорных органов за деятельностью предприятий, ведущих добычу угля открытым способом, обратить внимание властей на проблемы сельчан и горожан, оказавшихся в окружении разрезов.

Людей с плакатами можно было увидеть на проспекте Строителей и на улице Кирова возле администрации Новокузнецка. Лозунги были следующими: «Не дадим уничтожить тайгу и поля», «Кузбасс наш дом, а не склад с углём», «Правда победит! Мы не пятая колонна», «Тулеев, мы не отморозки. Мы-народ Кузбасса».

Новокузнецк вновь заполонили протестующие. Первого декабря на улицы Новокузнецка вышли, как горожане, так и жители населённых пунктов юга Кузбасса.

Активисты требовали прекратить уничтожение природы из-за деятельности угольных разрезов. Люди требуют принять законодательные меры для спасения экологии региона, ужесточить контроль надзорных органов за деятельностью предприятий, ведущих добычу угля открытым способом, обратить внимание властей на проблемы сельчан и горожан, оказавшихся в окружении разрезов.

Людей с плакатами можно было увидеть на проспекте Строителей и на улице Кирова возле администрации Новокузнецка. Лозунги были следующими: «Не дадим уничтожить тайгу и поля», «Кузбасс наш дом, а не склад с углём», «Правда победит! Мы не пятая колонна», «Тулеев, мы не отморозки. Мы-народ Кузбасса».

В конце октября Коллегия обладминистрации по ходатайству «Сибэнергоугля» отдала более 1,8 миллиона квадратных метров сельхозземель угольным разрезам. Все эти участки находятся вокруг деревень Костёнково, Ананьино, Апанас, Берёзово.

Между тем, в регионе нарастает социальная напряжённость, связанная с большим количеством разрезов. В сентябре люди вышли на митинг против строительства новых угледобывающих предприятий. Напомним, акция протеста была организована в центре Новокузнецка.

Однако чиновники считают, что протесты против угольных разрезов связаны не с защитой земель, а с целью расшатать ситуацию перед выборами.