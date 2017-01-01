Недоразвитые: Медведев объяснил бедность россиян

На прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев в прямом эфире телеканала «Россия-24» рассказал о насущных проблемах страны. Он обратил внимание и на бедность россиян. По его словам, бедность — это оборотная сторона недоразвитости в экономике.

«Очень важно, чтобы мы за счёт консолидированных усилий предпринимали реальные шаги, направленные на борьбу с бедностью», — отметил он.

В конце ноября экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что бедность граждан – это позор для страны. Он даже предложил несколько способов исправить эту ситуацию. При этом, по словам самих россиян, сейчас многим не хватает денег на еду и вещи первой необходимости. За чертой бедности находится около 12 млн жителей страны.