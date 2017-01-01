Манят деньги: Специалисты рассказали, почему россияне активно уезжают в большие города

Специалисты HeadHunter решили выяснить, кому хватает заработной платы на все необходимые расходы и почему россияне активно уезжают в более крупные города.

Несмотря на разный уровень доходов, число тех, кому хватает денег остаётся примерно одинаковым – 12-17%. Только в больших городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Иркутск и Новосибирск, доля таковых выше до 26%.

Чаще всего не хватает денег тем россиянам, которые получают 30 тыс. и меньше. К примеру, в Кузбассе число тех, кому вознаграждения хватает на основные траты, всего 17%. В Барнауле хорошим доходом могут похвастаться только 11%, в Омске – 18%.

Руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО Елана Таращук отметила, что чаще всего россияне решаются на переезд ради высокооплачиваемой работы.

«Но они не учитывают тот факт, что в таких городах и расходы выше. Поэтому по всей стране показатели не сильно разняться», — отметила она.

(динамика желающих уехать в другой город)