Парк или сквер: Горожане решают, какие территории нужно благоустроить в Новокузнецке

На сайте «Наш Новокузнецк» городские власти запустили новый опрос, чтобы выяснить, какие общественные территории нужно отремонтировать в первую очередь в 2018-2022 гг.

Все работы будут вестись в рамках программы «Комфортная городская среда».

Отремонтировать предлагают сквер у набережной реки Аба (напротив кинотеатра «Октябрь»), сквер Советской Армии, сквер Безымянный (внутриквартальная территория между ул. Кузнецова и пр. Октябрьским) и другие территории. Узнать весь перечень мест можно здесь.

Многие просят в первую очередь отремонтировать Дальнее Куйбышево.

«В Дальнем Куйбышеве вообще нет никаких зон отдыха для детей, каток уже несколько лет не заливается, а площадь при ДК Дзержинского настолько убогая, что стыдно», — пишет Ольга.

Активнее всего горожане голосуют за ремонт парка перед ДК «Шахтостроителей» и пешеходной аллеи (внутриквартальная территория от пр.Кузнецкстроевский,20 до ул.Ермакова,3).