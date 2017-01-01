По закону: В Новокузнецке прокуратура выбила у администрации квартиры детям-сиротам

Двое молодых новокузнечан со статусом детей-сирот обратились в прокуратуру с жалобой на бездействие городской администрации.

В 2012 году юноша и девушка включены в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

Но к 18 годам администрация Новокузнецка не смогла заселить детей в квартиры. Сегодня у девушки уже есть 4-летний сын.