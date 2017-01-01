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Новость от 4 Декабря 2017

По закону: В Новокузнецке прокуратура выбила у администрации квартиры детям-сиротам

Двое молодых новокузнечан со статусом детей-сирот обратились в прокуратуру с жалобой на бездействие городской администрации.

В 2012 году юноша и девушка включены в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

Но к 18 годам администрация Новокузнецка не смогла заселить детей в квартиры. Сегодня у девушки уже есть 4-летний сын.

Как сообщает прокуратура Кемеровской области, прокурор Орджоникидзевского района Новокузнецка направил в суд два исковых заявления об обязании администрации города предоставить благоустроенные жилые помещения по договорам специализированного найма, пригодные для проживания, отвечающие установленным нормам и правилам, общей площадью не менее 13 кв.м.

Центральный районный суд Новокузнецка 24 ноября полностью удовлетворил требования прокурора.

novokuznetsk.su

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