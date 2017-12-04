Нет скандалам и митингам: Кремль дал установку на «абсолютную чистоту» президентских выборов

На прошлой неделе прошла закрытая встреча с вице-губернаторами регионов в Кремле. По словам первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, после президентских выборов у россиян не должно быть поводов для возмущений и митингов.

Поэтому саму процедуру нужно сделать открытой и как можно прозрачней. Всё должно пройти в законных рамках, передаёт РБК.

В целом перед выборами планируется организовать три агитационные «волны». Первая стартует с 15 декабря. А последняя — завершится за день до голосования (18 марта).

Ранее мы сообщили, что на пиар президентских выборов в правительстве выделили 770 млн рублей.