На современный лад: Льготы запишут на чип

В Кремле обсуждают возможность присвоения россиянам уникального идентификатора для получения льгот. Над этим проектом работают специалисты «Финтех» при ЦБ, передаёт газета Известия.

Предлагается на такой чип записывать всю дополнительную информацию о статусе россиянина и льготах, которые ему полагаются. По индивидуальному коду человек сможет получать скидки в магазинах и аптеках.

Такой современный метод распознавания успешно применяется в других странах. К примеру, в США давно выдают и детям, и взрослым подобные чипы. Ассоциация «Финтех», куда входят крупнейшие российские банки, решила перенять международный опыт.