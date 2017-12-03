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Новость от 5 Декабря 2017

Настоящая эпидемия: От избыточного веса страдает каждый пятый школьник

Опубликован доклад Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, в котором специалисты привели шокирующие данные. Из-за нарушения питания более 35% дошкольников  и 70% выпускников школ имеют проблемы со здоровьем.

Дети перестали есть молоко, фрукты и рыбу. Как следствие — задержка роста, развитие кариеса и нарушение в работе желудочно-кишечного тракта.

Более 5 % детей в возрасте 5 лет страдают ожирением, среди 10-летних – таковых уже 8 %. Болезни желудочно-кишечного тракта врачи констатируют у 15 % детей. Кариес есть у 70 % ребятишек, передаёт Российская газета.

Часто родители мало уделяют внимание питанию, и у детей с раннего возраста начинаются проблемы со здоровьем.

Чтобы исправить ситуацию, многие эксперты призывают начать активней рассказывать россиянам о последствиях неправильного питания и настаивают на введении специальной маркировки для вредных продуктов.

novokuznetsk.su

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