За бесценок: В Кузбассе продали спиртовой комбинат за 18 млн рублей

В Кузбассе имущество ООО «Мариинского спиртового комбината» продали за 18, 11 млн рублей. Новым владельцем стал Алексей Шишкин из Екатеринбурга (занимается оптовой торговлей непродовольственными товарами и недвижимостью), сообщает Коммерсант-Сибирь.

За эти деньги бизнесмен получил производственное оборудование, склады и складские помещения, а также дебиторскую задолженность комбината.

Сами торги длились на протяжении нескольких месяцев – с 28 августа по 28 ноября. Изначально «Мариинский спиртовой комбинат» хотели продать за 272,13 млн рублей со снижением в 4,5% каждые три рабочих дня. Минимальная цена была установлена на уровне 14,97 млн руб.

Для справки: Спиртовой комбинат в Мариинске — некогда один из крупнейших российских производителей пищевого спирта.

Предприятие начало работать в 1937 году. Максимального объема производства комбинат достиг в 2007 году — 3,42 млн дал. Основными акционерами ОАО «Спиртовый комбинат» были «Росспиртпром» (51% акций) и отраслевое подразделение кемеровского холдинга «Сибирский деловой союз» ОАО ХК «СДС-Агро» (29%).

В декабре 2008 года на комбинате было введено внешнее управление, в январе 2011 года — конкурсное производство. На следующий год у него была отозвана лицензия на выпуск спирта, производство было остановлено.

На базе активов ОАО стало работать ООО «Мариинский спиртовой комбинат», учредителем которого является Олег Плаксин.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники