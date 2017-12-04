Можно и без СНИЛС: Распоряжаться маткапиталом стало проще

С 4 декабря россиянкам больше не нужно предоставлять СНИЛС для того, чтобы распорядиться средствами материнского капитала, передаёт Российская газета.
Этот документ теперь необходим только в случае подачи заявления на получение сертификата.
Отметим, программа материнского капитала пользуется большим спросом. В общей сложности, ею воспользовались уже более 8,5 млн семей. Чаще всего эти деньги тратят на образование или на улучшение жилищных условий.
В конце ноября, президент Владимир Путин заявил, что программу материнского капитала продлят ещё на три года. При этом он рассказал о вводе новых льгот для первенцев.
novokuznetsk.su
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