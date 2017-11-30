Прорыв: Министр образования признала «липовые» зарплаты в вузах и школах

На днях глава Минобрнауки России Ольга Васильева заявила о недопустимости гигантских разрывов в зарплате ректора и средних доходах учителей и педагогов.

«Зарплата ректора должна быть выше зарплаты педагогов, и мы это учитываем при её определении. Но должны быть какие-то нравственные ориентиры, одни получают 30-45 тысяч, а другие приносят справки и просят начислить 700 тысяч рублей», — призналась она.

Фактически высшая власть признала, что у многих педагогов доход в разы ниже, нежели по официальным данным, передаёт газета Новые известия.

Отметим, сейчас бюджетникам активно повышают заработную плату. Но в реальности их доходы не увеличиваются, а у многих наоборот – сокращаются. Многие эксперты считают, что для расчёта среднего дохода по стране нужно взять так называемый модальный доход, то есть сумму, которую люди получают чаще всего, выяснится, что большинство россиян зарабатывают лишь по 12 тыс. рублей в месяц.