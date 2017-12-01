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Новость от 4 Декабря 2017

Старость не в радость: В банковском кризисе сгорают деньги будущих пенсионеров

Экономисты отмечают, что кризис в банковской сфере сильно повлиял на самочувствие негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Признаки исчезнувших пенсионных денег уже видны даже неспециалистам. Многие фонды объявили об «отрицательной доходности», то есть о потере денег своих клиентов.

Только из-за финансовой дыры в капитале группы «Открытие», потери живых рублей оцениваются на уровне 300 миллиардов.

Лопнувшие банки тащат за собой и НПФ. По итогам девяти месяцев 2017 года доходность фондов  от инвестирования накоплений граждан была на уровне 4,6% годовых. Сразу четыре крупных фонда имеют внушительные убытки.

Другими словами, они не только не преумножили деньги будущих пенсионеров, но и потеряли их вклады.

Ещё 30 фондов, показали нулевую доходность, что с учетом инфляции тоже свидетельствует о потерях, сообщает Независимая газета.

Ранее мы сообщили, что Госдума поддержала увеличение пенсий до 15,5 тыс. рублей в ближайшие два года.

novokuznetsk.su

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