Ушла из жизни Заслуженный учитель РФ Зинаида Галина

На 71-м году жизни в Новокузнецке скончалась Заслуженный учитель РФ Зинаида Фёдоровна Галина.

Благодаря любви к детям и заботе Зинаиды Фёдоровны в нашем городе появился детский дом-школа №74. Она смогла превратить обычную школу-интернат в настоящий уютный дом для ребят, оставшихся без попечения родителей.

В середине 90-х в Новокузнецке, как и во всей России, отмечался высокий уровень беспризорности. Детей пришлось собирать буквально по всему городу из колодцев и подвалов, некоторые из них даже не помнили своих имён. Несмотря на на все сложности и трудности уже через три года после создания — в 1999 году — детский дом-школа №74 стал Лауреатом Всероссийского конкурса «Школа года – 1999».

В 90-х годах Зинаида Фёдоровна дважды была депутатом областного Совета.

Прощание с Зинаидой Фёдоровной Галиной пройдёт во вторник, 5 декабря, в 12:00 в ДК «Строитель» (ул. Орджоникидзе, 23).

novokuznetsk.su

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