Жить станет тяжелее: К чему приведёт идея перераспределения соцвыплат

«Теоретически — это правильно, практически — я отношусь к этому отрицательно. Согласен с тем, что государство сейчас старается более эффективно потратить деньги и помочь тем, кто реально в этом нуждается, оптимизировать расходы. И, конечно же, нужно концентрировать и направлять ресурсы именно для по-настоящему нуждающихся.

Но, с другой стороны, администрирование этого тонкого вопроса и оценка очень сложны, ведь очень часто бывает так, что те, кто действительно нуждаются, страшатся бюрократических процедур — прийти, написать заявление, отстоять свои интересы. Очень часто у людей, кто и должен эту помощь получать, это вызывает ступор. Как правило, нуждающиеся имеют минимальное число инструментов и механизмов заявить об этом и отстоять свои права.

И поэтому я боюсь, что очень здравая идея конкретной адресной помощи наиболее незащищенным слоям на практике может привести к тому, что те люди, которые заслужили, чтобы государство оказывало им помощь, окажутся вне этой помощи. С другой стороны те, кто должен был получить более сконцентрированные ресурсы, в силу бюрократических барьеров или личной скромности, окажутся от нее также отрезанными.

Поэтому мне кажется, эту здравую идею необходимо вначале тщательно проанализировать и выработать необходимые административные инструменты. Может быть, опробовать в виде пилотного проекта в одном из субъектов РФ, и только потом тиражировать в случае положительного результата или корректировать, если результат будет не настолько положительным, как предполагалась», - считает он.