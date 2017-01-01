Британские ученые выяснили, что алкоголь помог человечеству не сойти с ума

Недавно проведенное исследование группой британских ученных открыло несколько сенсационных фактов о неоднозначной роли алкоголя в цивилизации человечества.

Как только человек понял, что перебродившие плоды дают эйфорию то алкоголь начал победное шествие по миру.

С этого времени алкоголь использовали в разных качествах: как ритуальный наркотик (вспомните причащение, поминки. свадьбы, день рождения и т.д.), как лекарство (рауш наркоз спиртом, местно обеззараживающие средства, виски — как средство от лихорадки в Вест-Индскую компанию, средство от душевных болей), как наркотик повышающий храбрость в бою(фронтовые 100гр,пираты в 17 веке, шли на абордаж употребив рома).

Роль алкоголя как наркотика неоднозначна! С одной стороны, алкоголь облегчает взаимопонимание, человек научился преодолевать запредельные стрессы, острые травматические переживания, депрессии, состояния растерянности, отчаяния. Нос другой, алкоголь стал вести человека к гибели.

Давайте разберемся, что такое алкоголь и в чем его польза и вред?

Алкоголь, этиловый спирт — психоактивное вещество, легализованный наркотик обладающий антидепрессивным, транквилизирующим, анксиолитическим, наркотическим, анестетическим действием в зависимости от его дозировки и чувствительности организма. Алкоголь взаимодействует с дофаминергической системой, эндорфинной системой, заменяя действие эндогенных «веществ радости» выделяющихся в процессе жизнедеятельности человека (еда, секс, улыбка, смех, сон, чувство удовлетворения от сделанной работы и т.д.) в результате чего человек перестает откликаться на эти радости и заменяет их одним лишь употреблением наркотика.

В процессе метаболизма алкоголя образуется высокотоксичный метаболит — ацетальдегид, который повреждает в первую очередь клетки печени и нервной системы. В результате «работа» этих клеток направлена не на свои прямые функции по удовлетворению потребностей организма, а на нейтрализацию образовавшегося яда и восстановление поврежденных систем. Это можно сравнить с войной государства против внешнего врага, когда страдают свои мирные жители, а шпионы тем временем проникают на территорию страны (напр. в отношении организма это инфекция, свободные радикалы которыми некем заняться и они наносят непоправимый вред).

Алкоголь в дозе больше 100 гр. в переводе на водку повреждает печень, почки и самое главное мозг! Почему-то повреждение идет преимущественно неокортекса т.е. лобных долей отвечающих за преодоление трудностей, целенаправленное достижение целей, самоконтроль и регуляцию деятельности.

В настоящее время наукой разработаны эффективные методы борьбы с абстиненцией, интоксикацией алкоголем. Но краеугольная проблема зависимости: восстановление нормальной работы эндорфинной системы, восстановление неокортекса, восстановление нормальной жизнедеятельности наркомана (зависимого) не решена и в ближайшее столетие (а может и никогда) в одностороннем порядке решены не будут. По причине, что эта проблема не может быть решена только врачом наркологом, психиатром, психотерапевтом без горячего желания зависимого и общества которое его формирует.

Мы готовы помочь справиться с этим заболеванием, зависимостью на разных этапах. При алкогольном отравлении наши врачи проведут дезинтоксикационную терапию, а в случаях если пациент не может справится с тягой к алкоголю ему необходима помощь психотерапевта. Тел. +7(3843)33-00-03; 93-00-01, 33-00-66; 33-07-07 .

http://03nk.ru/

На правах реламы.