Желанием не горят: Социологи выяснили, сколько россиян готовы пойти на выборы президента

Принять участие в выборах президента 18 марта 2018 года готовы не более 58% россиян.

При этом только 24% заявили, что совершенно точно проголосуют, а 34% — что, скорее всего, будут голосовать. Ещё 20% респондентов не определились, пойдут на выборы или нет. К таким выводам пришли специалисты Левада-центра после проведённого опроса, пишет РБК.

Что касается рейтингов потенциальных кандидатов, то 67% россиян, решивших принять участие в предстоящих выборах, готовы отдать свой голос за действующего президента Владимира Путина. Это 53% от всех опрошенных.

Второе место — у лидеров ЛДПР и КПРФ Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова (по 4%). Далее следует Алексей Навальный (2%).

По 1% голосов на выборах могут набрать министр обороны Сергей Шойгу, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, телеведущая Ксения Собчак и сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский.