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Новость от 4 Декабря 2017

На строгий режим: Прокурор озвучил cрок для Улюкаева

Сегодня, 4 декабря, в Замоскворецком суде Москвы проходит заседание по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.   

Обвинение запросило дать ему десять лет колонии строгого режима, передаёт «Дождь».

Напомним, Улюкаев обвиняется в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Инцидент произошёл в октябре прошлого года. Деньги должны были стать вознаграждением за одобрение Минэкономразвития сделки «Роснефти» на покупку государственного пакета акций «Башнефти».

Сам экс-министр вину не признаёт. Судебный процесс продолжается.

novokuznetsk.su

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