На изобретения горазд: КемГУ вошёл в число лидеров рейтинга изобретательской активности вузов страны

Обнародованы итоги рейтинга изобретательской активности российских вузов, передаёт АКО со ссылкой на аналитический центр «Эксперт».

Опорный вуз Кузбасса КемГУ вошёл в тройку лидеров по показателям качества интеллектуальной собственности и изобретательского потенциала. Показатели нашего университета были весьма впечатляющими, поэтому наш вуз опередил даже МГУ им. Ломоносова.

Первое место занял Московский физико-технический институт (госуниверситет), второе – Санкт-Петербургский «ЛЭТИ».

По словам начальника научно-инновационного управления КемГУ Владимира Поддубикова, у КемГУ высокая цитируемость в научных публикациях российских и зарубежных исследователей.

Напомним, в Новокузнецке хотели сделать тоже опорный вуз на базе СибГУ. Но дальше разговоров эта идея не продвинулась.