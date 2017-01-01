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Новость от 4 Декабря 2017

На изобретения горазд: КемГУ вошёл в число лидеров рейтинга изобретательской активности вузов страны

Обнародованы итоги рейтинга изобретательской активности российских вузов, передаёт АКО со ссылкой на аналитический центр «Эксперт».

Опорный вуз Кузбасса КемГУ вошёл в тройку лидеров по показателям качества интеллектуальной собственности и изобретательского потенциала. Показатели нашего университета были весьма впечатляющими, поэтому наш вуз опередил даже МГУ им. Ломоносова.

Первое место занял Московский физико-технический институт (госуниверситет), второе – Санкт-Петербургский «ЛЭТИ».

 По словам начальника научно-инновационного управления КемГУ Владимира Поддубикова, у КемГУ высокая цитируемость в научных публикациях российских и зарубежных исследователей.

Напомним, в Новокузнецке хотели сделать тоже опорный вуз на базе СибГУ. Но дальше разговоров эта идея не продвинулась.

 

novokuznetsk.su

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