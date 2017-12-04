Войны нет, а погибшие есть: Минобороны раскрыло потери военнослужащих

Министерство обороны России рассказало о потерях за последние пять лет. В 2012 году погибло 630 военнослужащих, в 2013 — 596, в 2014 — 790, в 2015 — 626 человек, передаёт газета Ведомости.

Свыше 80% страховых случаев происходит во внеслужебное время, вне расположения воинских частей, и зачастую они квалифицируются как несчастные случаи и бытовые травмы.



В ведомстве пояснили, что численность застрахованных лиц рассчитывается с учетом методики Минобороны для определения страховой компанией страхового тарифа. По всем страховым случаям выплаты производятся своевременно и в полном объеме, заверили в министерстве. «Кроме того, количество страховых случаев учитывает лиц, с момента увольнения которых с военной службы прошел год», — добавили в Минобороны.



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При этом эксперты отмечают, что количество страховых случаев за это время неуклонно сокращается. При этом ведомство не показывает статистику умерших от любых причин с 2010 года.