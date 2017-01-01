Для удобства: В центре Новокузнецка изменят организацию дорожного движения

Как сообщили представители УДКХиБ, в Новокузнецке модернизируют сразу три светофорных объекта в рамках областной программы «Безопасность населения Кузбасса». Работы планируется провести до конца 2017 года.

Удобные изменения внесут на перекрёстках Ул. Орджоникидзе – ул. Спартака, Пр. Кузнецкстроевский – пр. Пионерский и Пр. Дружбы (местный проезд) – пр. Октябрьский.

В частности на перекрёстке на ул. Орджоникидзе – ул. Спартака – будет организован дополнительный пешеходный переход через ул. Орджоникидзе, установлены стрелки для поворота налево и направо в зависимости от движения по полосам. Важно, что планируется изменение режима работы светофора, при которой пешеходная фаза будет бесконфликтной для транспорта и пешеходов; также здесь будет устранена проблема затора при повороте направо с ул. Спартака на ул. Орджоникидзе.

Пр. Кузнецкстроевский – пр. Пионерский – будут установлены стрелки для поворота налево и направо в зависимости от движения по полосам. Важно, что планируется изменение режима работы светофора, при которой пешеходная фаза будет бесконфликтной для транспорта и пешеходов; будут устранены предпосылки затора и аварийности при повороте налево с пр. Пионерского на пр. Кузнецкстроевский (по направлению в сторону Дома Быта).

Пр. Дружбы (местный проезд) – пр. Октябрьский – будут установлены пешеходные светофоры на нерегулируемом пешеходном переходе. Для обеспечения безопасности дорожного движения и информирования участников дорожного движения о приоритетности движения на данном участке. Также станет регулируемый выезд с местного проезда пр. Дружбы на пр. Октябрьский со стороны Универсама. И с 23 декабря 2017 года здесь будет организовано одностороннее движение на местном проезде пр. Дружбы от пр. Октябрьский в направлении 2-й городской клинической больницы на расстоянии 40-50 м с целью запрещения выезда с местного проезда на пр. Октябрьский и провоцирования конфликтных ситуаций на регулируемом перекрестке.

Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства предупреждает о временных отключениях светофорных объектов на период монтажа светофорного оборудования.

О датах изменения организации дорожного движения будет сообщено дополнительно.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники