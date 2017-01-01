То ЧП, то авария: Что делать, если в квартире нет отопления

Городские власти обратились к жителям Новокузнецка и рассказали, что делать, если в квартирах холодно.

«Тепловые сети, как любой другой технический объект, подвержены износу, поломкам и внештатным ситуациям. Поэтому могут произойти аварии, ведь именно зимой чаще всего выявляются неисправности в инженерных системах, поэтому в этот период проходят как плановые, так и внеплановые работы на коммунальных сетях», — разъяснили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в этом сезоне горожане то и дело остаются без тепла. В конце ноября авария произошла на Левом берегу, а накануне сразу 40 домов, несколько школ и детские сады остались без отопления на сутки.

Если батареи холодные, то об этом нужно сообщить по телефонам «горячей линии».

«Горячая линия» по вопросам теплоснабжения

Центральный район – 32-22-56 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30), 32-22-58 (с 17.30 до 8.30 в выходные и праздничные дни - круглосуточно).

Куйбышевский район – 32-07-31 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30), 32-07-34 (с 17.30 до 8.30 в выходные и праздничные дни - круглосуточно).

Кузнецкий район – 37-14-97 (круглосуточно).

Заводской район – 32-05-08 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30), 32-05-34 (с 17.30 до 8.30 в выходные и праздничные дни - круглосуточно).

Новоильинский район – 32-06-27, 32-06-26 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30), 32-06-53 (с 17.30 до 8.30 в выходные и праздничные дни - круглосуточно).

Орджоникидзевский район – 32-04-66 (круглосуточно).

Комитет ЖКХ – 71-87-96 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30).этом . В, что в свою очередь может привести к авариям. Именно зимой чаще всего выявляются неисправности в инженерных системах, поэтому в этот период проходят как плановые, так и внеплановые работы на коммунальных сетях.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники