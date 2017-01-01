Рожайте смелее: Путин активно решает проблемы российских семей

Президент РФ Владимир Путин взялся за решение демографической проблемы. Ранее он заявил о вводе новых льгот и продлении программы материнского капитала. Накануне на официальном сайте Кремля был опубликован список поручений по поддержке семей с детьми.

Соответствующий закон о выплате пособий за первого ребёнка будет принят до 15 февраля 2018 года. Вдобавок, за второго ребёнка семья сможет получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Обе выплаты положены детям до полутора лет и будут равняться прожиточному минимуму ребёнка.

Путин также поручил правительству до конца 2017 года принять документы по субсидированию с 2018 года ипотеки семьям с двумя или тремя детьми. Также правительству поручено разработать программу развития дошкольного образования, чтобы к 2021 году были доступны 100% яслей для детей от двух месяцев до трех лет.



Правительство совместно с руководством регионов также должно утвердить программу ремонта и реконструкции детских поликлиник, из бюджета на эти средства в 2018–2020 годах выделят до 10 млрд руб. Эти поручения должны быть исполнены до 1 марта 2018 года.



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