ССК, вы — банкрот: «Поле чудес» по-новокузнецки

В Арбитражном суде Кемеровской области продолжается слушание дела о банкротстве МП «Сибирская сбытовая компания». Материалы дела напомнили одну известную передачу — «Поле чудес» называется.

«Вращайте барабан»

Предприятию удалось накопить с октября по ноябрь 2017 года более 13 млн долгов по зарплате перед сотрудниками. Эту задолженность ССК необходимо будет погасить в приоритетном порядке, говорится в материалах дела.

МП «ССК» также не платило страховые взносы на обязательное пенсионное страхование с 2015 по 2017 годы. Тут долг почти достиг 112 млн рублей.

Вы можете себе представить, что налоговая служба позволит частной компании задолжает такую сумму и систематически сможет не оплачивать пенсионные взносы? Вряд ли.

Вторая тройка игроков

Теплосети и сети водоснабжения и водоотведения, которые находятся в собственности компании, отданы в аренду.

«Договоры аренды тепловых сетей должника, решение о заключении которых принято собранием кредиторов МП »ССК« 14 сентября 2017 года, арендаторами не исполнены, имущество должника фактически в аренду не передано, работники в штат ООО »СибЭнерго«, ООО »ЭнергоТранзит«, ООО »Новокузнецкая теплосетевая компания« не переведены, что подтверждается соответствующими ответами указанных организаций», — говорится в материалах дела.

На каких тогда условиях идут работы на муниципальном имуществе, как получают зарплату люди, обслуживающие эти сети? Чудеса какие-то.

Чёрный ящик

Читаем далее: с октября по ноябрь из ССК уволилось около 100 человек.

«Одну зарплату выплатили, вторую — нет. Ищу новую работу. Они добиваются, чтобы мы ушли от безысходности», — рассказывал в середине ноября novokuznetsk.su один из сотрудников ССК.

В конце октября сотни сотрудников обратились в СМИ и рассказали о плачевной ситуации на предприятии. Затем сообщалось, что за долги ССК заставят отвечать администрацию Новокузнецка. А это значит, что и всех новокузнечан?

«Назову всё слово целиком»

И последний вопрос: как всё это называется?