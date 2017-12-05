На вес золота: Рост цен на игрушки обогнал инфляцию в четыре раза

По информации Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), за 2017 год цены на детские игрушки выросли сразу на 11 %. При этом инфляция была на уровне 2,7%. Получается, что рост цен на игрушки обогнал инфляцию в четыре раза, передаёт газета Известия.

В октябре средняя стоимость одной игрушки достигла 322 рубля. Эксперты считают, что такой внушительный рост объясняется повышением качества продукта.

По словам Гендиректора исследовательского центра «Международная торговля и интеграция» Владимира Саламатова, если цены продолжат расти, то россияне перейдут на китайские товары.

Ранее мы рассказали о стремительном росте цен на бензин.