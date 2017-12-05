RSS    Реклама на сайте

Реклама


Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 6 Декабря 2017

На вес золота: Рост цен на игрушки обогнал инфляцию в четыре раза

По информации  Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), за 2017 год цены на детские игрушки выросли сразу на 11 %. При этом инфляция была на уровне 2,7%. Получается, что рост цен на игрушки обогнал инфляцию в четыре раза,  передаёт газета Известия.

В октябре средняя стоимость одной игрушки достигла 322 рубля. Эксперты считают, что такой внушительный рост объясняется повышением качества продукта.

По словам Гендиректора исследовательского центра «Международная торговля и интеграция» Владимира Саламатова, если цены продолжат расти, то россияне перейдут на китайские товары.

Ранее мы рассказали о стремительном росте цен на бензин.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники

Beta! Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите enter