Очередной рейтинг: Митинги подорвали позиции Тулеева

Опубликован очередной рейтинг влияния глав субъектов РФ по итогам ноября 2017 года. Доклад подготовил гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов, передаёт ФедералПресс.

Традиционно в тройку сильнейших вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Губернатор Кемеровской области продолжает терять свои позиции. За месяц Аман Тулеев опустился с 23 на 26 место. Эксперты отмечают, что на это повлияли продолжающиеся акции протеста против открытой добычи угля в регионе.

Напомним, одиночные пикеты против угольных разрезов прошли в Новокузнецке в начале декабря. Люди вышли с лозунгами «Не дадим уничтожить тайгу и поля», «Тулеев, мы не отморозки. Мы-народ Кузбасса».