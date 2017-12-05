Разлад в Совете депутатов: Шесть-шесть в пользу Реута

Вопрос, не предвещавший каких-то проблем в решении, обернулся скандалом.

Сегодня 5 декабря 2017 г. прошли выборы зампреда «комитета Мартюшова» в Совете народных депутатов г. Новокузнецка.

«Единая Россия», обладая квалифицированным большинством в Горсовете, не сумела обеспечить большинство голосов за представленную кандидатуру.

Председатель комитета по развитию городского хозяйства, промышленности и экологии Сергей Мартюшов остался без заместителя Татьяны Протас, которая на днях возглавила комитет по вопросам местного самоуправления и правопорядку (Роман Кисельников подал в отставку)

Вопрос выбора заместителя был вынесен в повестку дня.

Фракция «Единая Россия» выдвинула Сергея Реута, ЛДПР – Евгения Смехнова.

22 члена комитета из 28 — единороссы. Казалось бы, исход предрешен. Но за Реута проголосовало всего шесть депутатов. За Смехнова – тоже шесть.

Роман Завацкий возмутился: на заседании фракции была утверждена кандидатура Реута: почему члены фракции голосуют по-другому? Сергей Ливадный парировал: я на том заседании не присутствовал.

Почувствовалось, что однопартийцы не слишком тепло относятся к Сергею Реуту. На лице Сергея Юрьевича отражалось разочарование.

Но кто же все-таки станет заместителем председателя комитета?

Сергей Мартюшов был в некотором замешательстве, не зная, к какому результату прийти – переголосовать, отложить выборы или же принять волевое решение. Наконец, сообщил свое решение: его голос как председателя комитета – решающий. А он голосовал всё-таки за Реута. И быть зампредом все-таки ему.