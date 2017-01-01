Деньги не украли, их просто используют неэффективно: Путин узнал о нарушениях в 1,5 трлн рублей

Глава Счётной палаты Татьяна Голикова отчиталась пред Владимиром Путиным о результатах проверок. Она рассказала, что сумма финансовых нарушений по сравнению с прошлым годом выросла в полтора раза и превысила 1,5 трлн рублей.

При этом она подчеркнула, что в двух случаях из трех растрату удалось предотвратить.

«Отмечу, в ряде случаев деньги не украли, их просто использовали неэффективно», — разъяснила она президенту.

Ранее мы рассказали, что Голикова констатировала развал медицины в России.