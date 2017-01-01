«Поколение М» открыло Кузбассу шедевры отечественной репортажной фотографии

Культурное событие мирового уровня пришло на Юг Кузбасса: в Междуреченске открылась фотовыставка «World Press Photo: Гран-При По-русски».

Открыли выставку живые легенды отечественной фотожурналистики Игорь Гаврилов и Александр Лыскин, а также куратор проекта, руководитель Московского института профессиональной и любительской фотографии Василий Прудников. В рамках открытия выставки приглашенные мастера встретились и поделились опытом с ценителями фотоискусства из Новокузнецка и Междуреченска.

Выставка – часть большой культурно-образовательной программы для молодежи, которую проводит ЕВРАЗ и МТС при поддержке администрации Междуреченского городского округа. Программа работает на базе творческо-благотворительного проекта «Поколение М», придуманного и реализуемого по всей стране компанией МТС.

«World Press Photo: Гран-При По-русски» – это уникальный выставочный проект. Он включает лучшие снимки российских и советских фотографов за последние полвека – победителей конкурса World Press Photo – наиболее престижной мировой награды, своего рода «Оскара» в мире фотожурналистики. Ежегодно независимое жюри оценивает тысячи репортажных фоторабот со всего мира, чтобы выделить лучшие. За время существования конкурса наши мастера показали высокий уровень, о чем свидетельствуют многочисленные награды.

Выставка «World Press Photo: Гран-При По-русски» демонстрирует достижения российских и советских фоторепортеров на арене мировой пресс-фотографии. Выставка уже побывала в 14 городах России, имела статус титульной на 5 российских фотофестивалях, была представлена на крупнейшем мировом фотофесте в Хьюстоне (США), а с 2013 года гастролирует по Европе. Экспозиция будет работать в Кузбассе с 1 по 14 декабря. Увидеть её можно в междуреченском ДК Распадский, часы работы с 10:00 до 18:00, вход свободный.

На снимках, украшавших в свое время передовицы газет и журналов, – огромный пласт истории нашей страны в событиях и лицах: выход человека в космос, спортивные победы, портреты исторических личностей, военные конфликты и массовые протесты. В частности, в числе экспонатов – небезызвестный кадр забастовки кузбасских шахтеров, опубликованный в 1989 году в журнале Огонек.

Выставка «World Press Photo: Гран-При По-русски» проводится в рамках фотонаправление проекта «Поколения М» компании МТС. Оно стартовало в Междуреченске летом 2017 года с общегородского конкурса детской фотографии и мастер-классов для начинающих фотографов. Результатом конкурса стала уникальная фотовыставка под открытым небом «Россия – это мы!» на площади перед ДК Распадский.

«Новый сезон проекта «Поколение М» продолжает набирать обороты, и я крайне рад, что на Юге Кузбасса он получил такое развитие по инициативе ЕВРАЗа и при поддержке городских властей, – сообщил директор подразделения МТС в Новокузнецке Ильдар Фахрутдинов. – Что особенно приятно, молодежь Междуреченска очень активно участвует в мероприятиях и онлайн-активностях. В частности, на конкурс фотографий ребята прислали более 600 работ, и это впечатляющий результат. Уверен, по остальным направлениям мы также увидим высокую вовлеченность».

Проект «Поколение М» – огромный полигон для молодежного творчества, где фотография – лишь одно из полутора десятков направлений, открытых для школьников всей страны в новом сезоне. По каждому из направлений ежегодно проводится всероссийский творческий конкурс. Главный приз – путевка в мир большого искусства и шоу-бизнеса. Попробовать свои силы в мастерстве фотографии может любой ребенок в возрасте от 11 до 14 лет, посмотрев онлайн-уроки мастеров и загрузив работу в соответствующий раздел на сайте «Поколения М». Награда за первое место – поездка в Москву для участия в специальном обучающем интенсиве от создателей культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО».