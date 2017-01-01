Плохая экология и генетика: Сибирь признана самым депрессивным регионом страны

По оценкам специалистов-психологов, Сибирский федеральный округ по итогам 2016 года признан самым депрессивным регионом России. Об этом сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, передаёт RT.

В Сибири аффективными расстройствами непсихотического уровня болеют почти 97 человек на 100 тыс. населения.

Намного лучше дела обстоят в Центральном (87,1) и Южном (73,1) федеральных округах. Самый низкий показатель замечен на Северном Кавказе (34,9).

Специалисты обращают внимание на положительную тенденцию, за 2012—2016 годы заболеваемость сократилась на 8,5% — с 75,48 до 69,05 на 100 тыс. человек. Тенденция характерна и для общего числа зарегистрированных больных (со 108 тыс. до 101,1 тыс.).

Психиатр Борис Казаковцев отметил, что на уровень депрессивности населения влияют различные факторы – сбои в генетике, внешние травмы и плохая экология (в 60%). Причём в тех регионах, где медицинская помощь наименее доступна намного выше риск того, что депрессия закончится самоубийством.

Ранее мы сообщили, что Кузбасс вышел из экономической депрессии.