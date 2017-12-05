Куда податься: Названы самые востребованные профессии на ближайшие годы

В Минтруде РФ рассказали о самых востребованных профессиях в ближайшие годы. Эксперты прогнозируют, что стоит ожидать подъём российской экономики, поэтому многие отрасли оживут. Лучше всего дела будут идти в жилищном строительстве — благодаря рекордному падению ставок на ипотеку. Поэтому строители будут пользоваться особым спросом.

Кроме этого вырастет потребность области торговли, услуг и операций с недвижимостью до 2020 года.

При этом специалисты отмечают, что спрос на фрезеровщиков и сварщиков снизится, передаёт газета Известия.

Ранее мы писали, что в скором будущем без работы останутся кассиры, операционисты, делопроизводители и бухгалтера начального уровня. Их количество может сократиться примерно в три раза.