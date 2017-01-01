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Новость от 5 Декабря 2017

Холода до -26 °С: Кузбасские синоптики рассказали о погоде

Кемеровские синоптики дали прогноз погоды в регионе в ближайшие дни. Ожидается переменная облачность, небольшой снег, местами изморозь. В ночные часы при прояснениях до -26 °С, днём средняя температура -11 °С. ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 06-08 декабря 2017 г. по Кемеровской области: Дата Температура воздуха, оС Ветер Явления погоды ночь (мин) день (макс) направление скорость, м/с 06.12 -7,-12, при прояснениях -13,-18 -3,-8 Юго-западный 3-8, местами 8-13 Переменная облачность, ночью в большинстве районов небольшой и умеренный снег, днем в отдельных районах небольшой снег. Местами, поземок, изморозь. 07.12 -9,-14, местами до -20 -6,-11 Юго-западный 3-8 Без осадков. 08.12 -12,-17, местами до -26 -8,-13 Переменный 2-7 Без осадков. novokuznetsk.su Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники

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