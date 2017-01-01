Холода до -26 °С: Кузбасские синоптики рассказали о погоде

Кемеровские синоптики дали прогноз погоды в регионе в ближайшие дни. Ожидается переменная облачность, небольшой снег, местами изморозь.
В ночные часы при прояснениях до -26 °С, днём средняя температура -11 °С.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 06-08 декабря 2017 г.
по Кемеровской области:
Дата
Температура воздуха, оС
Ветер
Явления погоды
ночь (мин)
день (макс)
направление
скорость, м/с
06.12
-7,-12, при прояснениях
-13,-18
-3,-8
Юго-западный
3-8,
местами 8-13
Переменная облачность, ночью в большинстве районов небольшой и умеренный снег, днем в отдельных районах небольшой снег. Местами, поземок, изморозь.
07.12
-9,-14,
местами до -20
-6,-11
Юго-западный
3-8
Без осадков.
08.12
-12,-17,
местами до -26
-8,-13
Переменный
2-7
Без осадков.
novokuznetsk.su
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