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Новость от 5 Декабря 2017

Холода до -26 °С: Кузбасские синоптики рассказали о погоде

Кемеровские синоптики дали прогноз погоды в регионе в ближайшие дни. Ожидается переменная облачность, небольшой снег, местами изморозь.

В ночные часы при прояснениях до -26 °С, днём средняя температура -11 °С.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 06-08 декабря 2017 г.

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

06.12

-7,-12, при прояснениях

-13,-18

-3,-8

Юго-западный

3-8,

местами 8-13

Переменная облачность, ночью в большинстве районов небольшой и умеренный снег, днем в отдельных районах небольшой снег. Местами, поземок,  изморозь.

07.12

-9,-14,

местами до -20

-6,-11

Юго-западный

3-8

Без осадков.

08.12

-12,-17,

местами до -26

-8,-13

Переменный

2-7

Без осадков.

novokuznetsk.su

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