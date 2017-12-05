Праздник живота: Эксперты рассказали о глобальной распродаже главного новогоднего деликатеса

Торговые сети пойдут на уступки и снизят цены на красную икру и рыбу. Так считает директор Рыбного союза Сергей Гудков. На такой шаг магазины пойдут, чтобы привлечь покупателей накануне Нового года.

«Мы не видим ни одного фактора для дальнейшего повышения стоимости красной икры. Поэтому розничные сети начнут привлекать покупателей скидками», — рассказал Гудков.

Он подчеркнул, что эти возможные скидки, уже были заложены в долгосрочные контракты.

После Нового года, прогнозирует эксперт, цены также не будут повышаться, поскольку курс национальной валюты стабилен, да и путина в этом году прошла хорошо, передаёт Российская газета.

Ранее эксперты назвали продукты, которые подорожают в преддверии Нового года.