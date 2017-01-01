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Новость от 5 Декабря 2017

«Мы не отморозки»: В Новокузнецке пикетировали мероприятие «Единой России»

В Новокузнецке одновременно с форумом партийных проектов «Единой России» прошёл пикет.

Активисты выстроились у отеля Pakr Inn и пытались обратить внимание представителей партии власти на проблему засилья угольных разрезов в Новокузнецком районе.

Кузбассовцы вновь процитировали фразу губернатора Амана Тулеева, который назвал людей, протестующих против разрезов, отморозками.

Причина всё та же — люди пытаются добиться прекращения уничтожения природы из-за деятельности угольных разрезов.

Аналогичные пикеты прошли накануне.

Напомним, 9 декабря в город на встречу с новокузнечанами приедет Алексей Навальный.

novokuznetsk.su

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