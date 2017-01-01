«Мы не отморозки»: В Новокузнецке пикетировали мероприятие «Единой России»

В Новокузнецке одновременно с форумом партийных проектов «Единой России» прошёл пикет.

Активисты выстроились у отеля Pakr Inn и пытались обратить внимание представителей партии власти на проблему засилья угольных разрезов в Новокузнецком районе.

Кузбассовцы вновь процитировали фразу губернатора Амана Тулеева, который назвал людей, протестующих против разрезов, отморозками.