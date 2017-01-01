«Всё на четырёх» – о чём умалчивают стоматологи

О зубной имплантации «всё на четырёх» рассказывают какие-то чудеса. Нет или практически не осталось своих зубов хоть в нижней, хоть в верхней челюсти? Кость на месте утерянных зубов успела атрофироваться? Гайморовые и носовые пазухи слишком близко расположены к верхней челюсти? Без проблем.

Можно всего лишь за два-три дня установить четыре имплантата – и сразу же улыбаться во все 32 новых зуба. Действительно, чудеса, которые сегодня предлагают всё больше стоматологов. Однако у новокузнечан остаются вопросы, сомнения и переживания. Мы встретились с ассистентом кафедры ортопедической стоматологии Новокузнецкого ГИУВа, главным врачом городской стоматологической клиники «ДентАрт» Валерием Анзориевичем Гегенавой, чтобы поговорить о методике All-on-4 начистоту.

– Концепцию восстановления полноценного зубного ряда всего на четырёх имплантатах разработал португальский учёный Пауло Мало ещё в 90-х. Тогда про него многие говорили: шарлатан. Но он доказал эффективность своей методики – более 97% случаев имплантации «всё на 4-х» оказались успешными. Пауло Мало сам прооперировал более сорока тысяч пациентов. Его клиники открыты во многих странах – на сегодняшний день их около 50. В общем, концепция All-on-4 широко распространена во всём мире. Да и до нашего города она «дошла». Хотя с юридической точки зрения использовать это название в Новокузнецке вправе только клиника «ДентАрт», которую я возглавляю.

– Интересно, почему?

– All-on-4 – это авторская технология. А патент на неё принадлежит компании Nobel Biocare, разработавшей уникальный образовательный проект, в рамках которого светила мировой стоматологии ведут специальные курсы, посвящённые их новаторским методикам. В этом проекте участвует и Пауло Мало. Он автор и соавтор нескольких книг и множества научных статей, посвященных этому новаторскому методу. А в Израиле уже 20 лет открыта одна из самых известных и востребованных стоматологических клиник мира, которая носит его имя. Пауло Мало продолжает совершенствовать свою методику и обучает врачей, как нужно по ней работать. Я прошёл именно такое обучение – у самого автора концепции «всё на 4-х».

– Но ведь такое обучение могут пройти и другие стоматологи?

– Честно? Учиться у автора новаторского метода – удовольствие не из дешёвых. Но я иду на это осознанно, потому что понимаю, как много такая учёба даёт врачу. В принципе, хороший стоматолог может и сам до всего дойти. Только сколько при этом он шишек набьёт? Сколько пациентов в итоге пострадают? Любая разработанная, проверенная, доказавшая свою эффективность методика в медицине – это строгий протокол последовательных действий врача. Если точно его соблюдать – результат во всех случаях будет одинаковым. Причём большую роль играют даже стоматологические материалы, которые при этом используются – не день, не два, а годами.

– Что именно даёт врачу точное соблюдение протокола All-on-4?

– Автор концепции All-on-4 – не просто учёный, разработавший новую технологию имплантации на конкретных имплантатах. Главное – он сам практикующий врач, который в течение нескольких десятилетий работал по своей методике с пациентами, собирал клинические наблюдения, выявлял возможные осложнения и находил способы, как их предотвратить. При этом Пауло Мало всё время применял и продолжает применять определённые имплантаты, поэтому они и считаются оптимальными для работы по данному методу. А «шаг влево, шаг вправо» от авторского протокола – и вся концепция может «посыпаться».

– «Всё на 4-х», и правда, чуть ли не панацея, как об этом говорят?

– Это действительно очень хорошая методика, которая даёт стабильные и хорошие результаты. В отличие от технологий «вчерашнего дня», All-on-4 не использует длительные травматичные процедуры – например, не нужна подсадка кости в области имплантатов, при которой всегда есть риск, что кость не приживётся, а сроки имплантации растянутся на долгое время. При методике All-on-4 не имеет большого значения, как давно были потеряны зубы и на нижней или верхней челюсти требуется установка имплантатов. Да и какого-либо широкого круга противопоказаний к использованию этой технологии, по сути, нет. Однако мне, как врачу, имеющему значительный опыт, знания и умения в области ортопедической стоматологии, не нравится одно – будто бы, кроме имплантации «всё на 4-х», никаких других способов протезирования больше нет.

– Вы имеете в виду «бабушкины» протезы?

– Съёмное протезирование уже давно не «бабушкино». Это направление ортопедической стоматологии развивается ничуть не хуже, чем вся современная медицина. И такие способы вернуть утраченное – не только внешний вид, но и качество жизни, нормальное жевание, нормальную речь – были и будут всегда. Ведь далеко не все пациенты хотят и могут пойти на имплантацию. Кто-то элементарно боится. А у кого-то к такой операции есть противопоказания, к которым относятся сердечнососудистые заболевания, нарушения свёртываемости крови, сахарный диабет, серьёзные заболевания иммунной и нервной систем. И в этих случаях человеку в состоянии помочь установка хороших съёмных протезов. В клинике «ДентАрт» мы применяем весь комплекс протезирования, так что каждый пациент может выбрать то, что подходит именно ему.

– Какие виды съёмного протезирования доступны для новокузнечан в вашей клинике?

– Всё, что сегодня существует в ортопедической стоматологии. Например, бюгельные протезы, которые имеют опору не только на дёсны, но и на зубы, а за счёт этого правильно распределяют между ними нагрузку. У такого протеза нет пластмассового основания, закрывающего нёбо, оно заменено металлической дугой, так что с ним приятнее принимать пищу. А крепление кламмерного бюгельного протеза, фиксирующее соседние зубы, не даёт им обтачиваться. Делаем мы и безметалловые конструкции – они рекомендуются пациентам с аллергией на металл. Все эти протезы настолько компактные, лёгкие и эстетичные, что при точном подборе цвета, никто и не догадается, что зубы «не свои». А при правильном уходе бюгельный протез будет служить не менее 10 лет.

– А вы делаете так называемые «мягкие» протезы, которые сейчас у многих на слуху?

– Да, но протезы из термопласта, акрила и т.п. я рекомендую исключительно как временные конструкции. Они имеют хороший внешний вид, пациенты к ним быстро привыкают. В общем, со своей задачей они успешно справляются. А основная задача зубных протезов с гибким базисом – эстетичное замещение заметных дефектов зубного ряда на то время, пока идёт работа по протезированию. Однако я категорически против их использования в качестве постоянных съёмных протезов. Во-первых, они не восприимчивы к жевательным нагрузкам, а поэтому не решают проблем пациента. А во-вторых, они крепятся чисто механическим способом, что приводит к наличию микрощелей и ускоренному образованию зубных отложений в области их крепления. Если же стоматолог выдаёт временный материал, из которого изготовлен такой протез, за постоянный, он просто зарабатывает на пациентах немалые деньги, особо не задумываясь, к каким последствиям это может в итоге привести.

– Если говорить о «высшем пилотаже» в стоматологии, то это всё-таки имплантация или съёмное протезирование?

– Съёмное протезирование остаётся самым сложным направлением ортопедической стоматологии. Оно требует не только специальных, «тонких» знаний и умений, а также большого опыта врачей и зубных техников, но и собственной лаборатории, хороших современных технологий, материалов, оборудования. Всё это есть в клинике «ДентАрт», так что мы полностью охватываем весь возможный спектр протезирования.

Записала Инна Ким.

Стоматологическая клиника «Дент Арт». г. Новокузнецк, ул. Кирова, 10а. тел. +7 (3843) 74-44-29 +7 (3843) 74−19−24 Сайт

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