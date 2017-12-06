И теперь усидит: Россию отстранили от участия в Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Причиной стало систематическое нарушение антидопинговых правил.
Решение МОК принял на заседании исполкома комитета во вторник, 5 декабря. Оно основано на повторной проверке допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Сочи — Россию лишили 11 наград, а первое место в общекомандном зачёте было потеряно.
Наши спортсмены всё же смогут принять участие, но под нейтральным флагом и с запретом демонстрации любой государственной символики страны.
Кроме того, Россия должна будет выплатить МОК 15 млн доллларов.
Вице-премьера Виталия Мутко, бывшего министр спорта, и его экс-заместителя Юрия Нагорных также отстранили от участия во всех Олимпийских играх пожизненно.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков принёс Международному олимпийскому комитету извинения за допущенные нарушения антидопинговых правил, сообщает «Интерфакс».
«Я, как президент Олимпийского комитета России, приношу извинения за нарушения антидопинговых правил, которые были допущены у нас в стране», — сказал Жуков на заседании исполкома МОК во вторник, текст которого размещен на сайте ОКР.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова увидела в решении МОК продолжение исторической цепочки бед от "партнёров", которая начиналась с Мировой войны, а продолжилась развалом Советского союза и санкциями.
Вице-премьер по спорту Виталий Мутко пока никак не комментирует решение МОК. А министр спорта Павел Колобков заявил:
«Решение противоречивое. Честная борьба всегда была в основе развития спорта в нашей стране. Пока мы не изучим официальных документов по итогам заседания исполкома МОК, давать более развернутые комментарии преждевременно. Тем не менее это уже официальная позиция, а не просто предположения»,.
Как решение МОК отразится на спортивных функционерах, пока неизвестно.
Сообщается, что российские спортсмены примут решение 12 декабря, участвовать ли под нейтральным флагом.
novokuznetsk.su
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