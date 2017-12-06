И теперь усидит: Россию отстранили от участия в Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Причиной стало систематическое нарушение антидопинговых правил.

Решение МОК принял на заседании исполкома комитета во вторник, 5 декабря. Оно основано на повторной проверке допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Сочи — Россию лишили 11 наград, а первое место в общекомандном зачёте было потеряно.

Наши спортсмены всё же смогут принять участие, но под нейтральным флагом и с запретом демонстрации любой государственной символики страны.

Кроме того, Россия должна будет выплатить МОК 15 млн доллларов.

Вице-премьера Виталия Мутко, бывшего министр спорта, и его экс-заместителя Юрия Нагорных также отстранили от участия во всех Олимпийских играх пожизненно.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков принёс Международному олимпийскому комитету извинения за допущенные нарушения антидопинговых правил, сообщает «Интерфакс».

«Я, как президент Олимпийского комитета России, приношу извинения за нарушения антидопинговых правил, которые были допущены у нас в стране», — сказал Жуков на заседании исполкома МОК во вторник, текст которого размещен на сайте ОКР.