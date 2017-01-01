Новокузнечане негодуют: Во дворе образовалась огромная свалка

В редакцию novokuznetsk.su стали поступать жалобы на мусор от жителей домов по улице Ленина.

«Между домами на Ленина, 48 и Ленина, 48А (где «Магнит») у нас стояли мусорки, но и их забрали... а мусор туда люди продолжают сносить. Такой свинарник! Причём с каждым днём ситуация только усугубляется», — пожаловалась местная жительница.

Напомним, в начале 2017 года произошли важные изменения в сфере ЖКХ. Теперь вывоз мусора стал коммунальной услугой. Но из-за проблем с утилизацией, существует реальная возможность образования стихийных свалок в черте города.