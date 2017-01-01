Общественник: Администрация Новокузнецка планирует сэкономить на детях льготников

Общественник Василий Стрекалов продолжает разбираться в теме питания в детских садах. Он уверен, что муниципальный «Комбинат питания» — лишняя структура, из-за которой снижается качество продуктов, а их цена растёт.
Василий прислал письмо в редакцию, в котором утверждает, что Централизованная бухгалтерия Комитета образования и науки Новокузнецка предложила не выделять деньги на компенсацию питания в детских садах за счёт субсидий льготникам.
«Из-за того, что чиновники не желают выделять деньги на закупку продуктов, в конечном счете все дети будут попросту недоедать», — считает Василий Стрекалов.
По информации общественника, администрация планирует отказаться от софинансирования расходов на питание в детсадах. Сегодня в городе льготами на оплату детсада пользуется почти 4000 из 29706 детей.
«ЦБ Комитета насчитала 464 млн рублей на 2018 год родителям в виде платы за детсад (на питание). 95 же млн. бюджет должен был внести за льготников со своей стороны. Но просто их убирает из финансирования. То есть пятая часть средств на питание пропадет. Выбирайте: вместо 4-х разового питания оставить детей без обеда, сократить размеры порций или, например, перевести подрастающее поколение на постное меню без мяса. Последнее уже было, и родители прекрасно помнят осень 2016г. в этой связи», — подсчитал Василий Стрекалов.
Общественник также рассказал, что этим летом детсады в качестве эксперимента уже были переведены на самостоятельные закупки продуктов питания. Сады, выступая заказчиком, чётко отслеживали качество привозимых продуктов, не допуская никакой синюшной курицы, гнилой картошки и проч.
«Этого удалось достичь в том числе за счет того, что при прямых закупках отсутствовали разного рода посредники, такие как Компит, накручивавший стоимость конечного привозимого в сады продукта, а также недобросовестные на руку чиновники, лоббирующие интересы своих поставщиков», — утверждает общественник.
Но теперь система прямых закупок садами отменяется. И снова все будет приобретаться через Компит по 223-ФЗ у единственного поставщика в закрытом формате без аукционов. И снова стоит ожидать, что на столы вернутся синюшная курица, червивая картошка, проросший лук, просроченное масло…
"Общественники же продолжают требовать перевести закупки Компита на ФЗ-44 для абсолютной прозрачности закупок, честных конкурентных торгов с большим количеством участников. Чиновники этого принципиально продолжают не желать. Как известно, ходовой размер «отката» в бюджетной сфере – 10% - 20%... То есть с собранных денег родителей на питании детей можно получить порядка 46,5-93 млн. в карманы чиновникам в качестве «благодарности» за обеспеченные контракты со своими, дружественными поставщиками. Как видим, сумма бюджетной урезки в 95 млн. вполне сопоставима с размером возможного «отката»", - подытожил Василий Стрекалов.
Сегодня глава Новокузнецка Сергей Кузнецов выступит с бюджетным посланием и озвучит основные положения бюджета на 2018 год. Затем депутаты рассмотрят и утвердят бюджет на будущий год, после чего станет ясно, согласятся ли власти с предложением ЦБ комитета или нет.
novokuznetsk.su
Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники