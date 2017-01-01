Тулеев и шахта: Губернатор договорился о выплате зарплаты горнякам

Губернатор Кемеровской области встретился с гендиректором ООО «Сбербанк-Капитал» Ашотом Хачатурьянцем и обсудил положение дел на шахте «Анжерская-Южная» (это финансовое учреждение выступает основным кредитором предприятия).

Несмотря на ее простой, Аман Тулеев договорился о выплате заработной платы горнякам. При этом коллектив «Анжерской-Южной» будет сохранён, уточняет АКО.

Кроме этого губернатор удивился, почему шахта простаивает, ведь сейчас ситуация очень благополучная для угольной отрасли. Ещё главе региона не понравилось, что ООО «Блок № 3 шахта «Анжерская-Южная» зарегистрировано в Новосибирской области.

Сейчас всё документы переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих решений.

Ранее мы сообщили, что шахтёрам выплатили долги по зарплате в размере 91, млн рублей.