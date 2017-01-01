Суд разъяснил: Госдума меняет правила капремонта

Конституционный суд рассмотрел дело о правомерности взносов на капремонт до приватизации здания. Судья разъяснил, что органы местного самоуправления обязаны отремонтировать дома, которым полагался капитальный ремонт ещё до приватизации хотя бы одной из квартир.
Новые поправки в Жилищный кодекс должна принять Госдума во втором чтении, передаёт газета Известия.
В раках новых правил, органы местного самоуправления обязаны сделать капитальный ремонт домов, если он требовался им до момента приватизации первой квартиры в здании.
Есть и обязательное условие — этот дом тогда попал в перспективный или годовой план капремонта жилищного фонда, но так его и не получил, в том числе и позднее за счёт бюджета.
Ко второму чтению депутаты уточнили: если дом частично капитально ремонтировали за счет бюджета, то бывший наймодатель — орган МСУ или орган госвласти — должен отвечать и за работы, которые так и не были сделаны.
При этом отдельно оговаривается право нынешних собственников принимать результат такого капремонта.
novokuznetsk.su
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