Суд разъяснил: Госдума меняет правила капремонта

Конституционный суд рассмотрел дело о правомерности взносов на капремонт до приватизации здания. Судья разъяснил, что органы местного самоуправления обязаны отремонтировать дома, которым полагался капитальный ремонт ещё до приватизации хотя бы одной из квартир.

Новые поправки в Жилищный кодекс должна принять Госдума во втором чтении, передаёт газета Известия.

В раках новых правил, органы местного самоуправления обязаны сделать капитальный ремонт домов, если он требовался им до момента приватизации первой квартиры в здании.