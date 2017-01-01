Работаем за еду: Рынок труда прирастет вакансиями, но не окладами

Социологи компаний «Ромир» и «Юнити» сообщают об улучшении ситуации на рынке труда. За этот год число вакансий выросло до 15%. Россиянам стало легче найти работу, во многих компаниях финансовая ситуация стабилизировалась, поэтому и сокращений стало меньше.

На фоне этого численность «работающих бедных» — получающих зарплату ниже прожиточного минимума — вернулась к показателям докризисного уровня. Экономисты при этом отмечают, что прироста зарплат придётся ждать ещё долго, как минимум до 2021 года. Зато стало меньше компаний, которые вынуждены были сокращать зарплаты работникам, сообщает газета Коммерсант.

Отметим, по информации РАНХиГС, доля работников с зарплатой ниже прожиточного минимума в целом по экономике (за второй квартал 2017 года — 10,3 тыс. руб.) в 2017 году уже снизилась до 9,2%, что близко к показателю 2013 года.

Ранее чиновники признали, что многие бюджетники получают «липовые» зарплаты.