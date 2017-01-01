С ветерком: В Новокузнецке частники готовы возить льготников

В администрации также уточнили, что на протяжении многих лет на территории Кемеровской области реализуется такая мера социальной поддержки, как бесплатный проезд в муниципальном транспорте городского, пригородного и междугороднего сообщения для отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, согласно действующему законодательству.

"Основным законом, регламентирующим данную меру социальной поддержки, является Закон Кемеровской области от 28.12.2016 №97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта», который вступил в силу с 01.01.2017 года. Указанным нормативным актом установлены категории лиц, имеющих право на бесплатный проезд, а также разграничение мер социальной поддержки по виду транспорта на городской, пригородный и междугородний. Документом, дающим право на бесплатный проезд в муниципальном транспорте, является единый социальный проездной билет. Он выдается сроком на два года, либо с ограничением срока действия на период, указанный в правоустанавливающем документе (например, в справке медико-социальной экспертизы).

Постановлением Коллегии администрации Кемеровской области от 29.03.2017 №137 утверждены три формы единого социального проездного билета (далее – ЕСПБ) на 2018 и 2019 годы: голубой, зеленый и розовый. С 1 августа 2017 года органы социальной защиты начали выдавать ЕСПБ федеральным льготникам, с 1 октября – отдельным категориям лиц, относящихся к региональному регистру.